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Те, кто будет устраивать провокации в Черном море, "получат по носу" - Рябков

12:20 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Провокаторы, которые продолжат устраивать "игры" в Черном море, получат по носу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", комментируя ситуацию с британским эсминцем.

"С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, почему в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу они получат, - указал замминистра. - Риски конфликтов могут повыситься еще больше. Черное море - это не то место, где такие игры допустимы".

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