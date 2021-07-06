Те, кто будет устраивать провокации в Черном море, "получат по носу" - Рябков
12:20 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Провокаторы, которые продолжат устраивать "игры" в Черном море, получат по носу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", комментируя ситуацию с британским эсминцем.
"С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, почему в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу они получат, - указал замминистра. - Риски конфликтов могут повыситься еще больше. Черное море - это не то место, где такие игры допустимы".
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