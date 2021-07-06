Три человека, включая ребенка, погибли при подтоплении в Туапсинском районе - источник

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека погибли в Краснодарском крае в результате подтопления, среди них есть несовершеннолетний, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона во вторник.

"Три человека погибли, среди них один несовершеннолетний", - сказал собеседник агентства, пояснив, что факты зарегистрированы в Туапсинском районе.