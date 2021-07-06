Три человека, включая ребенка, погибли при подтоплении в Туапсинском районе - источник
12:32 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три человека погибли в Краснодарском крае в результате подтопления, среди них есть несовершеннолетний, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона во вторник.
"Три человека погибли, среди них один несовершеннолетний", - сказал собеседник агентства, пояснив, что факты зарегистрированы в Туапсинском районе.
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