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НОВОСТИ

В отношении экс-губернатора Кировской области Белых возбудили дело о превышении полномочий

13:00 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении ранее осужденного за взятку бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе СК.

"Следственными органами СУ СК по Кировской области по материалам УФСБ по Кировской области в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации")", - сообщили в СК.

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