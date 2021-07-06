В отношении экс-губернатора Кировской области Белых возбудили дело о превышении полномочий

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении ранее осужденного за взятку бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе СК.

"Следственными органами СУ СК по Кировской области по материалам УФСБ по Кировской области в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации")", - сообщили в СК.