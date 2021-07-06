Ассоциация европейского бизнеса заявила об восстановлении российского авторынка
13:05 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) отмечает восстановление российского автомобильного рынка, при этом спрос на нем уже превышает предложение, рассказал журналистам председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцел.
"Спрос со стороны потребителей остается очень высоким. Сохраняется превышение спроса над предложением. Мы говорим о рекордном банке заказов, который накопился", - отметил Штэрцел.
По его словам, меры государственной поддержки внесли значительный вклад в поддержание спроса. В то же время в АЕБ видят сложности с поставками автомобилей в связи с глобальной нехваткой полупроводников в мире, но делают все возможное для нивелирования этого фактора.
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