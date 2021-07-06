Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 4 млн - подсчеты ТАСС

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общее количество умерших из-за коронавируса в мире превысило 4 млн, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ.

К настоящему моменту в мире зарегистрировано 4 006 856 летальных исходов из-за заболевания, вызываемого новой инфекцией. Всего ковид был обнаружен более чем у 184,2 млн человек.