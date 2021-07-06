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Выживших при крушении Ан-26 на Камчатке, по предварительным данным, нет - источник

13:20 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никто не выжил при крушении самолета Ан-26 на Камчатке близ поселка Палана, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, все находившиеся на борту упавшего на Камчатке Ан-26 погибли. Выживших нет", - сказал собеседник агентства.

Обломки пассажирского самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке, упали в Охотское море. "Обломки самолета упали в Охотское море после того, как он столкнулся со скалой, что значительно затруднит поисковую операцию", - сказал собеседник агентства.

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