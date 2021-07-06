«Приоритет 2030» — это работающий союз науки, образования и инноваций - Александр Мажуга
13:10 06.07.2021
|Фото Данила Головкина
Прием заявок на участие в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» начался 05.07.2021 г., основная часть субсидий для проведения научно-исследовательских работ составляет около ста миллионов рублей на одну организацию в год.
Отбор по результатам экспертизы проведет комиссия Министерства науки и высшего образования РФ.
«Программа «Приоритет-2030» уже с момента своего запуска стала проектом нового уровня. Это связано в первую очередь с тем, что в конкурсе участвуют не просто вузы, а именно их объединения или даже союзы с научными организациями. Это новый подход к решению научных задач, когда мы видим рабочий инструмент объединения образования, науки и инновационных решений», - отметил Александр Мажуга.
По его мнению, следует наращивать объем самых успешных проектов и практик, чтобы в будущем они получили широкое распространение. Так же необходимо продумать модель наиболее конструктивных партнерских отношений.
В начале 2021 года правительство Российской Федерации утвердило проведение в 2021-2030 г. программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Программа будет работать 10 лет и проводиться в два этапа, первый - 2021-2025 годы, и второй - 2025-2030 годы. Работа нацелена на формирование в РФ до 2030 г. свыше сотни современных ВУЗов - центров прогрессивного развития научно-технологического и социально-экономического развития страны.
НОВОСТИ
- 14:00 06.07.2021
- Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 4 млн - подсчеты ТАСС
- 13:52 06.07.2021
- Столичные театры вслед за Большим организуют у себя COVID-free зоны
- 13:32 06.07.2021
- Решение трудовых инспекций предприниматели смогут обжаловать на портале Госуслуг
- 13:20 06.07.2021
- Выживших при крушении Ан-26 на Камчатке, по предварительным данным, нет - источник
- 13:05 06.07.2021
- Ассоциация европейского бизнеса заявила об восстановлении российского авторынка
- 13:00 06.07.2021
- В отношении экс-губернатора Кировской области Белых возбудили дело о превышении полномочий
- 12:32 06.07.2021
- Три человека, включая ребенка, погибли при подтоплении в Туапсинском районе - источник
- 12:20 06.07.2021
- Те, кто будет устраивать провокации в Черном море, "получат по носу" - Рябков
- 12:10 06.07.2021
- Доктор Румянцев: у программы реабилитации в России должна быть четкая законодательная база
- 12:05 06.07.2021
- Администрация Байдена работает над пересмотром санкционной стратегии - WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать