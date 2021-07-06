0
0
104
НОВОСТИ

«Приоритет 2030» — это работающий союз науки, образования и инноваций - Александр Мажуга

13:10 06.07.2021

001.jpg
Фото Данила Головкина
Программа лидерства «Приоритет-2030» поможет в подготовке квалифицированных специалистов для российских компаний и предприятий, откроет ВУЗам возможности к сотрудничеству как с различными научными организациями, так и друг с другом, - уверен ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга.

Прием заявок на участие в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» начался 05.07.2021 г., основная часть субсидий для проведения научно-исследовательских работ составляет около ста миллионов рублей на одну организацию в год.

Отбор по результатам экспертизы проведет комиссия Министерства науки и высшего образования РФ.

«Программа «Приоритет-2030» уже с момента своего запуска стала проектом нового уровня. Это связано в первую очередь с тем, что в конкурсе участвуют не просто вузы, а именно их объединения или даже союзы с научными организациями. Это новый подход к решению научных задач, когда мы видим рабочий инструмент объединения образования, науки и инновационных решений», - отметил Александр Мажуга.

По его мнению, следует наращивать объем самых успешных проектов и практик, чтобы в будущем они получили широкое распространение. Так же необходимо продумать модель наиболее конструктивных партнерских отношений.

В начале 2021 года правительство Российской Федерации утвердило проведение в 2021-2030 г. программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Программа будет работать 10 лет и проводиться в два этапа, первый - 2021-2025 годы, и второй - 2025-2030 годы. Работа нацелена на формирование в РФ до 2030 г. свыше сотни современных ВУЗов - центров прогрессивного развития научно-технологического и социально-экономического развития страны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 06.07.2021
Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 4 млн - подсчеты ТАСС
0
0
13:52 06.07.2021
Столичные театры вслед за Большим организуют у себя COVID-free зоны
0
17
13:32 06.07.2021
Решение трудовых инспекций предприниматели смогут обжаловать на портале Госуслуг
0
72
13:20 06.07.2021
Выживших при крушении Ан-26 на Камчатке, по предварительным данным, нет - источник
0
103
13:05 06.07.2021
Ассоциация европейского бизнеса заявила об восстановлении российского авторынка
0
115
13:00 06.07.2021
В отношении экс-губернатора Кировской области Белых возбудили дело о превышении полномочий
0
127
12:32 06.07.2021
Три человека, включая ребенка, погибли при подтоплении в Туапсинском районе - источник
0
179
12:20 06.07.2021
Те, кто будет устраивать провокации в Черном море, "получат по носу" - Рябков
0
196
12:10 06.07.2021
Доктор Румянцев: у программы реабилитации в России должна быть четкая законодательная база
0
169
12:05 06.07.2021
Администрация Байдена работает над пересмотром санкционной стратегии - WSJ
0
220

Возврат к списку