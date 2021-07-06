«Приоритет 2030» — это работающий союз науки, образования и инноваций - Александр Мажуга

13:10

Фото Данила Головкина

Программа лидерства «Приоритет-2030» поможет в подготовке квалифицированных специалистов для российских компаний и предприятий, откроет ВУЗам возможности к сотрудничеству как с различными научными организациями, так и друг с другом, - уверен ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева

Прием заявок на участие в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» начался 05.07.2021 г., основная часть субсидий для проведения научно-исследовательских работ составляет около ста миллионов рублей на одну организацию в год.

Отбор по результатам экспертизы проведет комиссия Министерства науки и высшего образования РФ.

«Программа «Приоритет-2030» уже с момента своего запуска стала проектом нового уровня. Это связано в первую очередь с тем, что в конкурсе участвуют не просто вузы, а именно их объединения или даже союзы с научными организациями. Это новый подход к решению научных задач, когда мы видим рабочий инструмент объединения образования, науки и инновационных решений», - отметил Александр Мажуга.

По его мнению, следует наращивать объем самых успешных проектов и практик, чтобы в будущем они получили широкое распространение. Так же необходимо продумать модель наиболее конструктивных партнерских отношений.

В начале 2021 года правительство Российской Федерации утвердило проведение в 2021-2030 г. программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Программа будет работать 10 лет и проводиться в два этапа, первый - 2021-2025 годы, и второй - 2025-2030 годы. Работа нацелена на формирование в РФ до 2030 г. свыше сотни современных ВУЗов - центров прогрессивного развития научно-технологического и социально-экономического развития страны.