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На этапе подготовки в России предотвращаются 98% террористических преступлений - СБ РФ

14:12 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Результативность работы спецслужб и правоохранительных органов РФ возросла, за последние пять лет не допущено ни одного крупного теракта. Об этом во вторник заявил журналистам замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

"Заметно снизился уровень террористической активности внутри нашей страны, возросла результативность работы специальных служб и правоохранительных органов по предупреждению террористических угроз, выявлению и пресечению деятельности идеологов и приверженцев терроризма", - констатировал Коков.

По его данным, "за последние пять лет на территории России не допущено ни одного крупного теракта, а количество совершенных преступлений террористической направленности сократилось в десятки раз: с 36 в 2015 году до трех в 2020 году". "При этом 98% преступлений названной категории предотвращается на этапе приготовления", - подчеркнул заместитель секретаря СБ РФ.

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