Глава экономического комитета ГД счел возврат к советскому регулированию цен невозможным
14:32 06.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава экономического комитета ГД назвал невозможным возврат к советскому регулированию цен. Эта идея может вызывать симпатию у многих граждан, однако её невозможно осуществить в современном государстве.
Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. Он пояснил, что прежняя экономическая модель негативно скажется на разнообразии товаров на рынке.
«Во-первых, у нас нет таких структур, как госплан в Советском Союзе, их просто сегодня не существует, они разрушены и разрушены не просто демократами, само время их разрушило за ненадобностью и за ненужностью. Идея популистская, она, конечно, будет нравиться людям, о ней будут говорить, но как только мы вернёмся к этой истории — забудьте о том, что у нас есть несколько сортов колбасы, будет всего два — первого сорта и второго сорта колбаса. Это коснётся категорий всех товаров. Поэтому не надо. Мы сегодня закрыли себя полностью. Что касается продуктовой линейки, достаточно понятно, в основном это российские производители, всё это присутствует, есть вопросы к наценке, к накрутке цен, к тому, кто сколько зарабатывает и у кого какая жадность, как её надо регулировать — точно не введением плановой экономики, точно не фиксацией цен».
Ранее член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя призвала вернуться к советской системе регулирования цен.
НОВОСТИ
- 15:32 06.07.2021
- Белоруссия ограничит транзит товаров из Германии в Россию и Китай
- 15:12 06.07.2021
- Умер известный мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян
- 15:00 06.07.2021
- Путин прибыл в Кемерово, где примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса
- 14:40 06.07.2021
- Банк России, Mastercard и Visa обсудят развитие цифровых валют на Cyber Polygon 2021
- 14:12 06.07.2021
- На этапе подготовки в России предотвращаются 98% террористических преступлений - СБ РФ
- 14:00 06.07.2021
- Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 4 млн - подсчеты ТАСС
- 13:52 06.07.2021
- Столичные театры вслед за Большим организуют у себя COVID-free зоны
- 13:32 06.07.2021
- Решение трудовых инспекций предприниматели смогут обжаловать на портале Госуслуг
- 13:20 06.07.2021
- Выживших при крушении Ан-26 на Камчатке, по предварительным данным, нет - источник
- 13:10 06.07.2021
- «Приоритет 2030» — это работающий союз науки, образования и инноваций - Александр Мажуга
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать