Глава экономического комитета ГД счел возврат к советскому регулированию цен невозможным

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава экономического комитета ГД назвал невозможным возврат к советскому регулированию цен. Эта идея может вызывать симпатию у многих граждан, однако её невозможно осуществить в современном государстве.

Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. Он пояснил, что прежняя экономическая модель негативно скажется на разнообразии товаров на рынке.

«Во-первых, у нас нет таких структур, как госплан в Советском Союзе, их просто сегодня не существует, они разрушены и разрушены не просто демократами, само время их разрушило за ненадобностью и за ненужностью. Идея популистская, она, конечно, будет нравиться людям, о ней будут говорить, но как только мы вернёмся к этой истории — забудьте о том, что у нас есть несколько сортов колбасы, будет всего два — первого сорта и второго сорта колбаса. Это коснётся категорий всех товаров. Поэтому не надо. Мы сегодня закрыли себя полностью. Что касается продуктовой линейки, достаточно понятно, в основном это российские производители, всё это присутствует, есть вопросы к наценке, к накрутке цен, к тому, кто сколько зарабатывает и у кого какая жадность, как её надо регулировать — точно не введением плановой экономики, точно не фиксацией цен».

Ранее член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя призвала вернуться к советской системе регулирования цен.