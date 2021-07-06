Столичные театры вслед за Большим организуют у себя COVID-free зоны
13:52 06.07.2021
Московские театры намерены последовать примеру Большого, и внедрить порядок пропуска зрителей по QR-кодам. Об этом журналистам рассказали в администрации театров «Мастерская Петра Фоменко» и им. Моссовета.
«В настоящий момент идет речь о том, чтобы приступить к реализации билетной продукции на 100% рассадку зала по QR-кодам с начала следующего сезона. Мы открываем сезон 1 сентября. Первый спектакль, если я не ошибаюсь, 9 сентября, и мы сейчас достаточно плотно на эту тему разговариваем. Я считаю, что это очень важный, серьезный прорыв будет в борьбе с коронавирусной инфекцией», - рассказал директор театра «Мастерская Петра Фоменко» Андрей Воробьев. Он, также, сообщил об информационной работе с сотрудниками на тему вакцинации.
«В настоящий момент по требованиям Роспотребнадзора Москвы у меня должно быть привито не менее 60% сотрудников. Я ежедневно делаю все, чтобы до начала следующего сезона выйти на этот показатель, а может даже его превысить. Не все сотрудники привились по самым разным причинам: кто-то переболел и пока не понимает, какой вакциной лучше прививаться, у кого-то есть медотводы. Вы знаете, артисты очень сложные. Что касается обслуживающего персонала, с этими людьми мы активно ведем работу, и они как раз прививаются быстрее», - обращает внимание директор театра «Мастерская Петра Фоменко».
Худрук театра им. Моссовета Евгений Марчелли в своем разговоре с журналистами выразил солидарность с коллегами по цеху, и сообщил, что поддерживает любые меры, призванные обезопасить гостей и сотрудников театра.
«Я положительно отношусь к любой идее, которая обеспечит безопасность наших посетителей и наших сотрудников. Насколько она будет реализована — пока сказать не могу, потому что мы активно обсуждаем это сейчас. Но наши сотрудники очень положительно относятся к вакцинации и активно прививаются», — подчеркнул Евгений Марчелли.
Напоминаем: на сайте Большого театра появилось сообщение, что проход на спектакли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, которые пойдут на Исторической сцене в период с 27 июля по 1 августа, будет осуществляться при предъявлении одновременно с билетом на спектакль документа, удостоверяющего личность посетителя и QR-кода (электронной версии сертификата).
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