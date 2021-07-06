Путин прибыл в Кемерово, где примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин прибыл во вторник с рабочей поездкой в Кемеровскую область, сообщила пресс-служба Кремля. Как сообщалось ранее, глава государства примет участие в праздновании 300-летия образования Кузбасса.

Кроме того, у Путина запланирована встреча с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Основные торжества в честь юбилея региона состоятся в новом ледовом комплексе, который открылся в Кемерове в мае. Это самое большое за Уралом ледовое спортивное сооружение.