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Умер известный мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян

15:12 06.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Умер армянский музыкант Дживан Гаспарян. Известный мастер игры на дудуке скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщил его внук в Facebook.

«Сегодня мир понёс невообразимую потерю. Не только икона, но и прекрасная душа. Пусть упокоится он с миром», — говорится в сообщении.

Гаспарян в 1948 году стал участником ансамбля национальной песни и танца. Он регулярно представлял Армянскую ССР на престижных международных смотрах. Позже работал с такими музыкантами, как Питер Гэбриэл, Ханс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков, Серж Танкян. В 2000 году Гаспарян стал одним из исполнителей музыки в саундтреке к фильму «Гладиатор», написал тему на дудуке для картины «Последнее искушение Христа».

Музыкант награждён четырьмя медалями ЮНЕСКО и премией Wоmex «За заслуги перед музыкальным искусством».  Говорит Москва

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