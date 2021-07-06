Светлана Разворотнева: проект модернизации Курьяновских очистных сооружений вынесен на общественные обсуждения
15:44 06.07.2021
|Фото Екатерины Бибиковой
Правозащитница организовала выездное заседание комиссии по комплексу Курьяновских очистных сооружений, в результате чего АО «Мосводоканал» получил рекомендацию преступить к завершающему этапу восстановления КОС, что позволит улучшить в ближайших районах экологическую ситуацию, создав для жителей комфортные условия.
Курьяновские очистные сооружения являются крупнейшими в Европе, комплекс обслуживает восемь округов Москвы и некоторые города Подмосковья, такие как Химки, Красногорск, Одинцово и Видное.
Разворотнева сообщила, что предыдущие этапы модернизации комплекса очистных сооружений проводились с 2011 по 2016 годы. В тот период были реконструированы первый и второй блоки станции аэрации, реализована программа по удалению беспокоящего местных жителей неприятного запаха. Наряду с этим, для максимально эффективной работы КОС необходимо строительство и ввод в эксплуатацию новых головных сооружений – решеток и песколовок, как и сооружение восьми новых вторичных отстойников, вместо морально устаревших и выведенных из эксплуатации первичных.
«Во время комиссионного обследования Курьяновских очистных сооружений мы с коллегами высказали мнение, что с реконструкцией затягивать нельзя. В короткие сроки наши рекомендации были приняты к сведению и с 8 июля по 8 августа жители района Печатники могут ознакомиться с проектом модернизации и принять участие в его общественных обсуждениях», - поделилась общественница.
Светлана Разворотнева уверена, что после реконструкции Курьяновские очистные сооружения эффективно прослужат не менее пятидесяти лет. Современные технологии позволят значительно улучшить качество очистки сточных вод.
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