Более 500 человек были инфицированы ковидом в период проведения ЕГЭ в 2021 г. - Музаев

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 500 человек были инфицированы коронавирусом в период проведения ЕГЭ в 2021 году, они будут сдавать экзамены в дополнительный период, сообщил во вторник ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"У нас вспышек нет локальных, в целом по стране мы статистику субъектов собрали, свыше 500 человек в период проведения ЕГЭ или заболели, или находились на карантине. Они сдают [экзамены] на следующей неделе, специально для этой категории ребят был предусмотрен дополнительный резервный период в июле", - сообщил Музаев.