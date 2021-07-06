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Более 500 человек были инфицированы ковидом в период проведения ЕГЭ в 2021 г. - Музаев

16:00 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 500 человек были инфицированы коронавирусом в период проведения ЕГЭ в 2021 году, они будут сдавать экзамены в дополнительный период, сообщил во вторник ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"У нас вспышек нет локальных, в целом по стране мы статистику субъектов собрали, свыше 500 человек в период проведения ЕГЭ или заболели, или находились на карантине. Они сдают [экзамены] на следующей неделе, специально для этой категории ребят был предусмотрен дополнительный резервный период в июле", - сообщил Музаев.

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