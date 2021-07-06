В ряде регионов РФ нужны жесткие меры по борьбе с ковидом, но не закрытие границ - Песков
16:12 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эпидемиологическая ситуация в ряде регионов России требует принятия быстрых и жестких мер, однако закрытие границ между субъектами представляется излишним. Такое мнение высказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры", - сказал Песков. "В то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это те меры, которые, наверное, поддерживали бы", - добавил он.
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