В ряде регионов РФ нужны жесткие меры по борьбе с ковидом, но не закрытие границ - Песков

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эпидемиологическая ситуация в ряде регионов России требует принятия быстрых и жестких мер, однако закрытие границ между субъектами представляется излишним. Такое мнение высказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры", - сказал Песков. "В то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это те меры, которые, наверное, поддерживали бы", - добавил он.