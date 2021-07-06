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В МВД сообщили, что нападение на экоактивиста в Тамбовской области было заказным

16:32 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нападение на экоактивиста в Тамбовской области носит заказной характер, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Имеются основания полагать, что нападение на жителя села Березовка носило заказной характер, за его совершение сообщникам была обещана крупная сумма. Полиция принимает меры по установлению и задержанию заказчика преступления. Предварительное расследование продолжается", - сказала она.

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