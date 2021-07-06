Евгений Нифантьев организовал экологический рейд в Братеево

16:55

Фото Галины Бродской

Передвижная лаборатория контроля шума и загрязнения воздуха Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы произвела замеры и сделала экспресс-анализ Братеевской поймы и Борисовских прудов. Жителей Братеево и экоактивистов поддержал член Общественной палаты Российской Федерации

Исследования не выявили отклонений от нормы, о чем специалисты отчитались активистам.

«Жителей района Братеево отмечают, что на качество атмосферного воздуха в районе влияет близость расположения Московского нефтеперерабатывающего завода, а также Курьяновских и Люберецких очистных сооружений. Наш рейд показал, что в настоящее время оснований для беспокойства нет. К тому же число жалоб жителей Братеево на состояние воздуха за два года сократилось втрое», – рассказал Евгений Нифантьев.

Жители Братеево, занимающие активную позицию по отношению к охране окружающей среды, считают, что периодически проводить такого рода замеры во время горения факела на Московском НПЗ в Капотне - необходимая мера, так как усиление запахов в атмосфере вызывает беспокойство.

Напоминаем: по предложению жителей Южного округа снаружи на окна эко-добровольцев неподалеку от промышленных зон устанавливаются счетчики общественного мониторинга для замеров качества воздуха, контейнеры для сбора батареек устанавливаются в подъездах жилых домов.