Рособрнадзор не обсуждает отмену ЕГЭ, но готов вносить изменения в экзамен
17:00 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмена ЕГЭ не обсуждается, однако Рособрнадзор готов вносить изменения в порядок проведения экзамена, заявил во вторник глава ведомства Анзор Музаев на пресс-конференции в ТАСС.
"Мы все конструктивные предложения готовы выслушать, критику готовы услышать и обсудить, но мы не обсуждаем такие предложения, как просто отменить ЕГЭ. Это предложение ни о чем, легче название поменять. <…> Тем не менее мы понимаем, что нам надо двигаться вперед, и эти изменения на злобу дня, на вызовы, которые возникают ежегодно, готовы вносить", - заявил Музаев.
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