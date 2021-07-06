Рособрнадзор не обсуждает отмену ЕГЭ, но готов вносить изменения в экзамен

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отмена ЕГЭ не обсуждается, однако Рособрнадзор готов вносить изменения в порядок проведения экзамена, заявил во вторник глава ведомства Анзор Музаев на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы все конструктивные предложения готовы выслушать, критику готовы услышать и обсудить, но мы не обсуждаем такие предложения, как просто отменить ЕГЭ. Это предложение ни о чем, легче название поменять. <…> Тем не менее мы понимаем, что нам надо двигаться вперед, и эти изменения на злобу дня, на вызовы, которые возникают ежегодно, готовы вносить", - заявил Музаев.