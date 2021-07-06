В Москве созданы все условия для помощи бизнесу в вакцинации сотрудников от COVID-19

17:30

Как сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, в Москве созданы все необходимые условия для выполнения требований Роспотребнадзора и вакцинации 60% сотрудников столичных предприятий.

«Сегодня московские власти предоставляют возможность бесплатной вакцинации в любое удобное время. Пункты вакцинации работают с 8:00 до 22:00 и в любом удобном месте - сеть из более чем 300 пунктов вакцинации охватывает всю Москву. Павильоны «Здоровая Москва» позволяют провести вакцинацию всем рабочим коллективам в обеденное время - прививки там делают без записи всем желающим. Пройти вакцинацию можно также в одном из крупнейших в Европе пунктов вакцинации в Гостином дворе - врачи готовы принять одновременно до 50 человек», - отметили в пресс-службе.

В городе четко отслеживается наличие необходимого количества вакцины, Минздрав занимается вопросами дополнительных поставок прививочного материала.

«Департаментом предпринимательства и инновационного развития создан кол-центр для помощи предприятиям. Операторы центра сообщают о ближайших к офису компании пунктах вакцинации, об их загрузке, а также оказывают поддержку по вопросам записи сотрудников в пункты на базе пунктов вакцинации. По вопросам подачи сведений специалисты консультируют на горячей линии: +7 (495) 197-97-77», - обращают внимание в пресс-службе.

Департамент здравоохранения рассматривает идею выделения специальных временных мест для вакцинации в павильонах «Здоровая Москва», - рассказал журналистам Алексей Поповичев, исполнительный директор ассоциации «Русбренд», - для проведения прививок работникам конкретных компаний.

По его мнению, «цель вакцинировать до 15 июля 60% сотрудников достижима. И компании к этой задаче очень серьезно относятся. Есть задача обеспечить вакцинацию так, чтобы это не мешало работе бизнеса. Сейчас видна готовность московских властей своевременно реагировать на те вопросы, которые возникают».

В пресс-службе российской компании розничной торговли X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик») журналистам сообщили, что в соответствии с указом главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации, пункты прививок организованы офисах. Там же говорится о предпринятых мерах материального стимулирования.

Компания находится в постоянном диалоге со столичными властями, возникающие вопросы и обсуждения дополнительных мер проводятся в штатном порядке, - рассказал представитель X5 Group.

Исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Юрий Борисов уверен, что меры, предпринимаемые по ускорению вакцинации правительством Москвы, позволят до 15 июля пройти вакцинацию шестидесяти процентам сотрудников.

«Сегодня правительство Москвы предложило дополнительные меры по ускорению вакцинации. В частности, были предложены меры по предоставлению слотов в центрах вакцинации, поставки вакцин в коммерческие реорганизации, которые проводят выездную вакцинацию, и выделение специальных людей для непрерывного диалога между властями Москвы и ритейлом. Надеемся, что все эти меры позволят нам увеличить темпы вакцинации, и мы впишемся в сроки», - сообщил исполнительный директор АКОРТ.