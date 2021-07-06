Цены на картошку изумили депутата: глаза становятся квадратными
17:40 06.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Правительство должно поддерживать инициативы, способствующие снижению стоимости продуктов в стране.
Таким мнением поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва» первый зампредседателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников. Он считает, что нынешняя стоимость овощей неоправданно высокая.
«Когда я вижу картошку по 100 рублей за килограмм, у меня, честно говоря, глаза становятся квадратными. Помню, в детстве, у нас семья из трёх человек, нам каждый год от завода выделяли и засаживали пять соток картошки. С этих пяти соток картошки при совершенно катастрофической низкой урожайности мы собирали порядка 11 мешков. 11 мешков на семью из трёх человек нам было выше крыши. При этом у нас огромные площади сейчас не засеяны ничем. Не может в России картошка быть полтора доллара за килограмм даже при низкой урожайности. В некоторых хозяйствах с гектара собирают до 500 тонн. Государство должно создать условия. На наши рынки вывезти картошку — это огромная проблема, потому что рынка у нас нет, а есть российский базар, где полууголовщина, получиновники, полуограничители».
Ранее в ФАС заявили о возможности властей регулировать цены на социально значимые товары первой необходимости.
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