В Латвии решили провести частичную обязательную вакцинацию от COVID-19

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация от коронавируса станет обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях страны. Такое решение во вторник приняло правительство республики. При этом работодатели смогут увольнять работников этих учреждений, не получивших ковид- сертификат до 15 сентября

Как сообщает местное агентство ЛЕТА, министерству юстиции в сотрудничестве с министерствами здравоохранения, благосостояния, экономики и финансов поручено до 14 июля подготовить соответствующие законодательные поправки. "При разработке поправок будет предусмотрена обязанность работодателя не подвергать риску общественные группы с особо высоким риском в случае заражения COVID-19", - постановило правительство.