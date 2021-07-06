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НОВОСТИ

В Латвии решили провести частичную обязательную вакцинацию от COVID-19

18:10 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация от коронавируса станет обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях страны. Такое решение во вторник приняло правительство республики. При этом работодатели смогут увольнять работников этих учреждений, не получивших ковид- сертификат до 15 сентября

Как сообщает местное агентство ЛЕТА, министерству юстиции в сотрудничестве с министерствами здравоохранения, благосостояния, экономики и финансов поручено до 14 июля подготовить соответствующие законодательные поправки. "При разработке поправок будет предусмотрена обязанность работодателя не подвергать риску общественные группы с особо высоким риском в случае заражения COVID-19", - постановило правительство.

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символы 18:28 06.07.2021

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