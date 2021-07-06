В Латвии решили провести частичную обязательную вакцинацию от COVID-19
18:10 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вакцинация от коронавируса станет обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях страны. Такое решение во вторник приняло правительство республики. При этом работодатели смогут увольнять работников этих учреждений, не получивших ковид- сертификат до 15 сентября
Как сообщает местное агентство ЛЕТА, министерству юстиции в сотрудничестве с министерствами здравоохранения, благосостояния, экономики и финансов поручено до 14 июля подготовить соответствующие законодательные поправки. "При разработке поправок будет предусмотрена обязанность работодателя не подвергать риску общественные группы с особо высоким риском в случае заражения COVID-19", - постановило правительство.
НОВОСТИ
- 18:40 06.07.2021
- ФСБ РФ задержала в Петербурге с поличным консула Эстонии
- 18:30 06.07.2021
- Британские корабли продолжать ходить по "украинским водам", как Defender - МИД
- 17:40 06.07.2021
- Цены на картошку изумили депутата: глаза становятся квадратными
- 17:30 06.07.2021
- В Москве созданы все условия для помощи бизнесу в вакцинации сотрудников от COVID-19
- 17:12 06.07.2021
- В РФ работают около 6 тыс. прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса
- 17:00 06.07.2021
- Рособрнадзор не обсуждает отмену ЕГЭ, но готов вносить изменения в экзамен
- 16:55 06.07.2021
- Евгений Нифантьев организовал экологический рейд в Братеево
- 16:32 06.07.2021
- В МВД сообщили, что нападение на экоактивиста в Тамбовской области было заказным
- 16:12 06.07.2021
- В ряде регионов РФ нужны жесткие меры по борьбе с ковидом, но не закрытие границ - Песков
- 16:00 06.07.2021
- Более 500 человек были инфицированы ковидом в период проведения ЕГЭ в 2021 г. - Музаев
Комментировать
комментарии(1)
0 Ответить
символы 18:28 06.07.2021
video-italy-vs-spain-liv-tvcs058.h
Комментировать