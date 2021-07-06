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Британские корабли продолжать ходить по "украинским водам", как Defender - МИД

18:30 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корабли ВМС Великобритании продолжат заходить в территориальные воды Украины. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, комментируя действия британского эсминца Defender вблизи берегов Крыма.

"Эсминец Defender следовал по кратчайшему прямому международно признанному маршруту [из Одессы в Батуми]. У нас было полное право осуществить подобный мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Мы продолжим действовать таким же образом", - отметил глава британского внешнеполитического ведомства, выступая в комитете по иностранным делам Палаты общин парламента королевства.

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