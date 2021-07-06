Пентагон заявил о выводе более чем на 90% войск из Афганистана
18:45 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск из Афганистана. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.
"Процесс вывода войск продолжается. Согласно оценке Центрального командования, мы завершили процесс вывода более чем на 90%", - подчеркивается в тексте.
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