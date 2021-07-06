Мантуров: Мы сегодня видим: идет сезонное снижение цен на определенный вид продукции
19:00 06.07.2021 Источник: Интерфакс
Поступление на рынок сезонных продуктов снизит цену на них, сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"То, что мы сегодня видим: идет сезонное снижение (цен) на определенный вид продукции. Где-то есть повышение, но это из года в год происходит, сейчас будут появляться сезонные продукты, и за счет этого будет снижение. Это то же самое, как перед Пасхой был рост цен на яйца", - заявил Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).
"Продолжим мониторинг, чтобы не допустить резких всплесков, как это было по подсолнечному маслу, по сахару. Соглашения (по сахару - ИФ) уже завершили свою работу, но, тем не менее, мы мониторим ситуацию и контролируем, чтобы не допустить таких резких всплесков", - отметил он.
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