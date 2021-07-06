ФСБ РФ задержала в Петербурге с поличным консула Эстонии

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ России с поличным задержали консула Эстонии в Санкт-Петербурге при получении им материалов закрытого характера от россиянина. Об этом во вторник сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат - консул генерального консульства Эстонской Республики в Санкт- Петербурге Март Лятте", - сообщили в ФСБ.