0
0
129
НОВОСТИ

Белоруссия решила сократить до минимума диппредставительство Литвы

19:10 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия до минимума сократит диппредставительство Литвы в стране до отмены Вильнюсом недружественных инициатив . Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД Белоруссии.

Как сказано в сообщении, в связи "с систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими Договор о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой" во вторник в МИД была вызвана временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Аста Андияускене.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

18:45 06.07.2021
Пентагон заявил о выводе более чем на 90% войск из Афганистана
0
57
18:30 06.07.2021
Британские корабли продолжат ходить по "украинским водам", как Defender - МИД
0
56
10:20 06.07.2021
В Афганистане сообщили подробности ухода американцев с авиабазы в Баграме
0
155
15:12 05.07.2021
Патрульный самолет США провел разведывательный полет вблизи российских баз в Сирии
0
204
09:20 05.07.2021
Более 1 тыс. афганских военных после боев с талибами отступили в Таджикистан
0
228
12:32 02.07.2021
Военные США передали афганскому правительству авиабазу Баграм
0
447
19:40 01.07.2021
Военные перешли на удаленку
0
520
15:12 01.07.2021
Китай строит более 100 шахт для запуска баллистических ракет - WP
0
510
13:32 01.07.2021
Военные РФ следят за фрегатом Италии в Черном море
0
477
09:00 01.07.2021
НАТО не собирается покидать Черное море
0
477

Возврат к списку