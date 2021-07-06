Белоруссия решила сократить до минимума диппредставительство Литвы

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия до минимума сократит диппредставительство Литвы в стране до отмены Вильнюсом недружественных инициатив . Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД Белоруссии.

Как сказано в сообщении, в связи "с систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими Договор о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой" во вторник в МИД была вызвана временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Аста Андияускене.