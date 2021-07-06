В России продажа бензина на АЗС приносит убытки - исследование
19:30 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высокая цена нефти и меры правительства на рынке топлива привели к тому, что АЗС с каждого проданного литра бензин Аи-92 получают убытки по данным с 22 по 28 июня в размере 1,2 руб. за литр топлива, следует из исследования "Топливный рынок России", подготовленного группой "Петромаркет".
Продажа бензина Аи-95 и дизельного топлива пока также остается убыточной: каждый реализованный на АЗС литр Аи-95 приносит убыток в размере 10 коп., а литр дизеля - 60 коп.
"Средние по стране розничные цены на автобензин Аи-92, Аи-95 и летнее дизтопливо на прошлой неделе выросли на 2, 3 и 3 коп. за литр - до 45,57, 48,89 и 49,65 руб. за литр соответственно. Однако экономика розничной торговли только ухудшилась. Убытки от продажи в розницу Аи-92 и Аи-95 выросли относительно предыдущей пятницы на 10 и 5 коп. за литр - до 1,2 и 0,1 руб. за литр соответственно, а чистая маржа торговли летним дизтопливом через АЗС снизилась на 20 коп. за литр - до минус 60 коп. за литр", - отмечают эксперты.
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