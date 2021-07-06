Минфин: Объем ФНБ сократился в июне на 363 млрд руб

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в июне 2021 г. сократился на 363 млрд руб. и на 1 июля составил 13,575 трлн руб., говорится в материалах на сайте Минфина. "По состоянию на 1 июля 2021 г. объем ФНБ составил 13,575 трлн рублей", - говорится в сообщении.