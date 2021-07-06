МИД Эстонии о задержании консула в Петербурге: Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам ЕС

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Эстонии считает провокацией задержание во вторник консула этой республики в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик.

"Наша реакция заключается в том, что мы осуждаем действия России, - приводит его слова портал Э-эр-эр. - Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам - членам Европейского союза и Европейскому союзу в целом. В интересах Эстонии иметь добрых соседей и конструктивные отношения со своими соседями".