МИД Эстонии о задержании консула в Петербурге: Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам ЕС
20:20 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Эстонии считает провокацией задержание во вторник консула этой республики в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик.
"Наша реакция заключается в том, что мы осуждаем действия России, - приводит его слова портал Э-эр-эр. - Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам - членам Европейского союза и Европейскому союзу в целом. В интересах Эстонии иметь добрых соседей и конструктивные отношения со своими соседями".
НОВОСТИ
- 21:35 06.07.2021
- Россия способна очень быстро перейти от учений к "серьезному сценарию" - Минобороны ФРГ
- 21:10 06.07.2021
- Цена на газ в Европе рухнула за один день на 11%
- 20:50 06.07.2021
- Переговоры между Россией и США идут и продолжаться на следующей неделе - Псаки
- 19:38 06.07.2021
- Автобусы «Волгабас» подтвердили свое производство на территории РФ
- 19:30 06.07.2021
- Минфин: Объем ФНБ сократился в июне на 363 млрд руб
- 19:30 06.07.2021
- В России продажа бензина на АЗС приносит убытки - исследование
- 19:10 06.07.2021
- Белоруссия решила сократить до минимума диппредставительство Литвы
- 19:00 06.07.2021
- Мантуров: Мы сегодня видим: идет сезонное снижение цен на определенный вид продукции
- 18:45 06.07.2021
- Пентагон заявил о выводе более чем на 90% войск из Афганистана
- 18:40 06.07.2021
- ФСБ РФ задержала в Петербурге с поличным консула Эстонии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать