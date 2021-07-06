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Переговоры между Россией и США идут и продолжаться на следующей неделе - Псаки

20:50 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Россия ведут переговоры по вопросам кибербезопасности, в том числе на высоком уровне; как ожидается, они продолжатся на следующей неделе. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"С момента встречи президента [США Джо] Байдена и президента [РФ Владимира] Путина [в Женеве 16 июня] мы предприняли переговоры на уровне экспертов, которые продолжаются. Мы ожидаем на следующей неделе еще одну встречу, посвященную атакам с использованием вирусов- вымогателей", - сказала она.

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