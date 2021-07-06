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НОВОСТИ

Цена на газ в Европе рухнула за один день на 11%

21:10 06.07.2021 Источник: Интерфакс

Спотовая цена газа в Европе обрушилась за один день на 11% вслед за коррекцией цен на нефть.

Цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах скатилась до $414 с пика в $464 всего лишь днем ранее.

Парадоксально, что цена газа упала с началом события, которое ранее было одним из главных страхов и драйверов месяца на газовом рынке - ремонте на экспортном российском газопроводе "Ямал-Европа", который к тому же никак не компенсируется увеличением транзита через Украину.

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