Цена на газ в Европе рухнула за один день на 11%
21:10 06.07.2021 Источник: Интерфакс
Спотовая цена газа в Европе обрушилась за один день на 11% вслед за коррекцией цен на нефть.
Цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах скатилась до $414 с пика в $464 всего лишь днем ранее.
Парадоксально, что цена газа упала с началом события, которое ранее было одним из главных страхов и драйверов месяца на газовом рынке - ремонте на экспортном российском газопроводе "Ямал-Европа", который к тому же никак не компенсируется увеличением транзита через Украину.
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