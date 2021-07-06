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Россия способна очень быстро перейти от учений к "серьезному сценарию" - Минобороны ФРГ

21:35 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО вынуждена констатировать, что Россия способна очень быстро перейти от военных учений к серьезному сценарию действий. Об этом заявила во вторник министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время дискуссии, организованной Германским обществом внешней политики.

"Что мы вынуждены констатировать, так это то, что российская сторона способна очень быстро перейти от учений к серьезному сценарию. Это проверено", - сказала она, приведя в пример действия российских военных в Черном море. Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что Москва испытывает, насколько далеко может зайти в своих действиях по отношению к Североатлантическому альянсу. По ее словам, если Запад позволит это делать, то российская сторона продолжит подобные попытки.

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