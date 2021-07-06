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Учения НАТО Sea Breeze в Черном море Россия никак не затрудняет - Пентагон

22:15 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия России на Черном море никак не затрудняют проведение учений НАТО Sea Breeze 2021. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби.

"Мы сфокусированы на учениях Sea Breeze 2021, и они проходят вполне хорошо. Активная фаза маневров продолжается. Я не слышал о каких-либо затруднениях при проведении учений Sea Breeze 2021 из-за действий России", - сказал он.

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