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Власти штата Нью-Йорк ввели режим ЧС из-за роста насилия с применением оружия

22:35 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил во вторник о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с ростом количества преступлений с применением огнестрельного оружия.

"Сегодня я объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за насилия с применением огнестрельного оружия. Насилие с использованием огнестрельного оружия привело к кризису в сфере общественного здравоохранения. Нынешняя мера позволит нам направить на преодоление этого кризиса необходимые ресурсы и внимание", - написал он на своей странице в "Твиттере".

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