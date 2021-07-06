Власти штата Нью-Йорк ввели режим ЧС из-за роста насилия с применением оружия
22:35 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил во вторник о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с ростом количества преступлений с применением огнестрельного оружия.
"Сегодня я объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за насилия с применением огнестрельного оружия. Насилие с использованием огнестрельного оружия привело к кризису в сфере общественного здравоохранения. Нынешняя мера позволит нам направить на преодоление этого кризиса необходимые ресурсы и внимание", - написал он на своей странице в "Твиттере".
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