Россию и Китай впервые упомянули в проекте стратегии кибербезопасности Японии - агентств

08:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии в проекте новой трехлетней стратегии кибербезопасности страны впервые упомянуло о возможных угрозах, которые якобы исходят от деятельности России и Китая. Об этом в среду сообщило агентство Киодо.



"Существует вероятность, что Китай совершает кражу информации оборонных и передовых технологических предприятий, в то время как Россия проводит кибератаки для осуществления военных и политических целей", - цитирует агентство текст проекта.



Как следует из документа, для укрепления своей кибербезопасности Япония намерена, в частности, проводить совместные учения с США, поддерживать наращивание потенциала защиты от хакеров в Индо-Тихоокеанском регионе и продвигать создание стандартов безопасности для IT-оборудования.



Ожидается, что окончательно новая стратегия будет утверждена осенью этого года вместе с учреждением в Японии управления по цифровизации.



