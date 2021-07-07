Россию и Китай впервые упомянули в проекте стратегии кибербезопасности Японии - агентств
08:05 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Существует вероятность, что Китай совершает кражу информации оборонных и передовых технологических предприятий, в то время как Россия проводит кибератаки для осуществления военных и политических целей", - цитирует агентство текст проекта.
Как следует из документа, для укрепления своей кибербезопасности Япония намерена, в частности, проводить совместные учения с США, поддерживать наращивание потенциала защиты от хакеров в Индо-Тихоокеанском регионе и продвигать создание стандартов безопасности для IT-оборудования.
Ожидается, что окончательно новая стратегия будет утверждена осенью этого года вместе с учреждением в Японии управления по цифровизации.
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