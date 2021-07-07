0
0
26
НОВОСТИ

Россию и Китай впервые упомянули в проекте стратегии кибербезопасности Японии - агентств

08:05 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии в проекте новой трехлетней стратегии кибербезопасности страны впервые упомянуло о возможных угрозах, которые якобы исходят от деятельности России и Китая. Об этом в среду сообщило агентство Киодо.

"Существует вероятность, что Китай совершает кражу информации оборонных и передовых технологических предприятий, в то время как Россия проводит кибератаки для осуществления военных и политических целей", - цитирует агентство текст проекта.

Как следует из документа, для укрепления своей кибербезопасности Япония намерена, в частности, проводить совместные учения с США, поддерживать наращивание потенциала защиты от хакеров в Индо-Тихоокеанском регионе и продвигать создание стандартов безопасности для IT-оборудования.

Ожидается, что окончательно новая стратегия будет утверждена осенью этого года вместе с учреждением в Японии управления по цифровизации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:10 07.07.2021
Минобороны США отказалось от контракта на $10 млрд с Microsoft и Amazon
0
23
08:00 07.07.2021
На месте крушения Ан-26 на Камчатке найдены тела девяти погибших - источник
0
59
22:35 06.07.2021
Власти штата Нью-Йорк ввели режим ЧС из-за роста насилия с применением оружия
0
603
22:15 06.07.2021
Учения НАТО Sea Breeze в Черном море Россия никак не затрудняет - Пентагон
0
589
21:35 06.07.2021
Россия способна очень быстро перейти от учений к "серьезному сценарию" - Минобороны ФРГ
0
696
21:10 06.07.2021
Цена на газ в Европе рухнула за один день на 11%
0
934
20:50 06.07.2021
Переговоры между Россией и США идут и продолжаться на следующей неделе - Псаки
0
659
20:20 06.07.2021
МИД Эстонии о задержании консула в Петербурге: Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам ЕС
0
690
19:38 06.07.2021
Автобусы «Волгабас» подтвердили свое производство на территории РФ
0
672
19:30 06.07.2021
Минфин: Объем ФНБ сократился в июне на 363 млрд руб
0
651

Возврат к списку