РФ готова использовать базу в Таджикистане, чтобы защитить союзников - Лавров

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет делать все, в том числе используя военную базу в Таджикистане, чтобы защитить союзников от угрозы из Афганистана. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Салёмсаем Коммаситом.

"Мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников", - сказал Лавров.