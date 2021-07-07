Bloomberg утверждает, что хакеры из РФ атаковали комитет Республиканской партии США

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке. Согласно версии, изложенной во вторник агентством Блумберг, за ней могут стоять хакеры, связанные с Россией.

Источники агентства сообщили, что кибернападение было совершено на прошлой неделе. Утверждается, что его осуществили участники группировок APT 29 или Cozy Bear, которые якобы связаны со Службой внешней разведки России. Агентство отмечает, что в данный момент не располагает информацией о том, были ли в результате взлома похищены какие-либо данные.

По сведениям его собеседников, атака была осуществлена посредством взлома систем компании - поставщика информационно-технологических услуг Synnex, с которой сотрудничает партийный комитет. Блумберг приводит заявление представителей Synnex, отметивших, что в компании "знают о некоторых попытках третьих лиц получить через ее системы доступ к приложениям пользователей в облачной сети [корпорации] Microsoft".

Агентство при этом цитирует представителя Национального комитета Республиканской партии Майка Рида, который сообщил, что по состоянию на 3 июля "не было признаков того", что его сети подверглись атаке или была украдена какая-либо информация. Как он уточнил, сотрудники Microsoft ранее предупредили руководство комитета о том, что деятельность Synnex "могла подвергнуться" внешнему вмешательству.

"Мы начали разбирательство по поводу инцидента и проинформировали об этом Министерство внутренней безопасности США и Федеральное бюро расследований", - приводит Блумберг слова Рида. Агентство отмечает, что в настоящее время нет каких-либо подтверждений того, что инцидент с Национальным комитетом Республиканской партии имеет какое-либо отношение к нескольким атакам с применением вирусов-вымогателей, которые приписывают хакерам, якобы связанным с Россией.