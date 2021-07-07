Новые правила въезда из-за границы вступили в силу

09:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России вступили в силу новые правила въезда из-за границы. Теперь граждане, прошедшие вакцинацию или переболевшие COVID-19 в течение полугода, при возвращении не должны сдавать ПЦР-тесты.

Остальным путешественникам достаточно будет пройти одно тестирование в течение трёх дней. Правила Роспотребнадзора опубликованы на сайте ведомства. Раньше все граждане, возвращавшиеся из-за границы, должны были сдавать анализы на коронавирус дважды. Говорит Москва