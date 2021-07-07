В Исландии успешно прошел эксперимент по сокращению рабочей недели

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исландия достигла "ошеломляющего успеха" по результатам проведенного эксперимента по сокращению рабочей недели. Об этом сообщает британский центр исследований Autonomy.

"Это исследование показывает, что крупнейший в мире эксперимент по применению сокращенной рабочей недели в государственном секторе по всем параметрам имел ошеломляющий успех. Это является подтверждением тому, что государственный сектор созрел для того, чтобы стать первопроходцем в сокращении рабочей недели", - отметил директор по исследованиям компании Autonomy Уилл Стронж. При этом он уточнил, что в силу успешности проведенного эксперимента, "уроки могут быть извлечены другими правительствами".

"Короткая рабочая неделя в Исландии говорит нам о том, что в наше время можно не только меньше работать, но и делать это более продуктивно. Наша дорожная карта по сокращению рабочей недели в государственном секторе должна быть интересна всем, кто желает уменьшения рабочего времени", - заявляет Гудмундур Харальдсон, представитель исландской некоммерческой организации Alda, совместно с которой производилось исследование.

В период с 2015 по 2019 год в Исландии было проведено два крупномасштабных испытания по сокращению рабочей недели до 35-36 часов вместо положенных 40 без снижения заработной платы. Результаты были впервые проанализированы в совместном проекте британской исследовательской компании Autonomy и исландской организации Alda. В общей сложности в данном исследовании приняло участие порядка 3 тыс. человек, что составило более 1% трудоспособного населения страны.

Отмечается, что на момент публикации этого отчета, 86% трудящихся в Исландии уже работают на условиях, по которым их либо перевели на сокращенный рабочий день, либо у них есть право сделать это в будущем. Особое внимание экспертов уделяется тому, что в результате сокращения рабочего времени, не пострадали ни производительность труда, ни качество услуг.

В России также поднимался вопрос о сокращении рабочей недели. Так, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предлагал рассмотреть возможность сокращения рабочей недели в качестве эксперимента в отдельных регионах или бизнес-структурах. Впервые с этой инициативой он выступил летом 2019 года, когда занимал пост премьер-министра РФ. Он отмечал, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней, в экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг. Медведев также подчеркивал, что данный процесс должен идти без снижения зарплаты.