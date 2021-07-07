Регулярно перерабатывают более 70% россиян - исследование

11:00 Источник: Известия

Свыше 73% трудоустроенных россиян перерабатывают, говорится в опросе, проведенном СК «Росгосстрах жизнь» и hh.ru (есть в распоряжении «Известий»). В частности, об этом заявили 76% офисных сотрудников и 71% работающих из дома.

Исследование показало, что каждый второй из числа перерабатывающих россиян (и, соответственно, каждый третий из числа трудоустроенных) делает это безвозмездно. Чаще других не берут деньги за дополнительные часы юристы (об этом заявил 81%) и работники финансового сектора (76%). Зачастую бесплатно трудятся в нерабочее время сотрудники сферы управления персоналом и тренингов (72%), маркетинга, рекламы и PR (69%), а также топ-менеджеры (62%).

А вот рабочие, сотрудники транспортно-логистической отрасли, сферы искусства, развлечений и СМИ, молодые специалисты и представители IT-отрасли чаще других отвечали, что всегда требуют деньги за переработки.

При этом лидером по доле занятых в нерабочие часы жителей стала Москва: о наличии переработок рассказали 79% жителей столицы. За ней следуют Новосибирская, Московская, Самарская и Волгоградская области — в них доля трудящихся сверхурочно составила от 72% до 76%. Реже всего такая проблема встречается в Нижегородской и Челябинской областях (65% и 54% соответственно), а также в Башкортостане (50%).