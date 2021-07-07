В Японии женщина попыталась затушить олимпийский огонь
10:05 07.07.2021 Источник: Газета.Ru
Жительница Японии во время эстафеты олимпийского огня выразила протест против проведения Олимпийских игр — 2020 в Токио, информирует Daily Mail.
53-летняя женщина дождалась момента, когда факелоносец приблизится к ней, а затем выпустила струю из водного пистолета на пламя, при этом выкрикивая фразы: «Конец Олимпийским играм!». После этого инцидента женщину арестовали.
Игры должны были пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года, но были отложены на год из-за пандемии коронавируса. Церемония открытия Олимпиады намечена 23 июля 2021 года, а церемония закрытия Игр пройдет 8 августа.
В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит десять тысяч человек, а заполняемость объектов во время соревнований не должна превышать 50%. При этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения могут быть ужесточены. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:20 07.07.2021
- В России выявили 23 962 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:05 07.07.2021
- ГП создаст подразделение в Страсбурге для представления РФ в международных судах
- 11:00 07.07.2021
- Регулярно перерабатывают более 70% россиян - исследование
- 10:32 07.07.2021
- В России за год удвоилось число личных банкротств
- 10:22 07.07.2021
- Захвативший заложников в отделении Сбербанка в Тюмени преступник задержан, банк благодарит правоохранителей
- 10:20 07.07.2021
- В Исландии успешно прошел эксперимент по сокращению рабочей недели
- 10:00 07.07.2021
- Неизвестный держит в заложниках двух сотрудников Сбербанка в Тюмени - УМВД
- 09:32 07.07.2021
- В Смоленской области при пожаре погибли шесть человек, из них пятеро детей
- 09:20 07.07.2021
- Новые правила въезда из-за границы вступили в силу
- 09:05 07.07.2021
- Bloomberg утверждает, что хакеры из РФ атаковали комитет Республиканской партии США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать