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В Японии женщина попыталась затушить олимпийский огонь

10:05 07.07.2021 Источник: Газета.Ru

Жительница Японии во время эстафеты олимпийского огня выразила протест против проведения Олимпийских игр — 2020 в Токио, информирует Daily Mail.

53-летняя женщина дождалась момента, когда факелоносец приблизится к ней, а затем выпустила струю из водного пистолета на пламя, при этом выкрикивая фразы: «Конец Олимпийским играм!». После этого инцидента женщину арестовали.

Игры должны были пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года, но были отложены на год из-за пандемии коронавируса. Церемония открытия Олимпиады намечена 23 июля 2021 года, а церемония закрытия Игр пройдет 8 августа.

В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит десять тысяч человек, а заполняемость объектов во время соревнований не должна превышать 50%. При этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения могут быть ужесточены.  Газета.Ru

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