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В Смоленской области при пожаре погибли шесть человек, из них пятеро детей

09:32 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество жертв пожара в частном жилом доме в городе Починок Смоленской области увеличилось до шести, среди них пятеро детей. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"По уточненным данным, в результате пожара в частном жилом доме погибли шесть человек - пожилая женщина и пятеро детей", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Источник уточнил, что пожар произошел утром в среду по улице Свердлова. Дом сгорел полностью, площадь пожара составила 80 кв. метров. "Жертвами происшествия стали 88-летняя бабушка и дети, самому маленькому из них еще нет года, самому старшему 12 лет", - отметил он. Собеседник уточнил, что семья, в которой произошла трагедия, благополучная, немногодетная.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону ТАСС сообщили, что следователи выехали на место происшествия. "На данный момент на место пожара выехали следователи и криминалисты регионального управления по Смоленской области, в том числе начальник следственного управления Анатолий Уханов. Сведения о погибших и пострадавших уточняются", - сказали в управлении.

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