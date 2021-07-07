В России за год удвоилось число личных банкротств

10:32 Источник: РБК

В январе—июне 2021 года суды признали банкротами 88 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Число банкротств за первое полугодие 2021 года в 2,1 раза превысило показатель годом ранее — в первой половине 2020 года банкротами стали 42,7 тыс. россиян. Об этом свидетельствуют данные Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Первое полугодие 2021 года обеспечило практически четверть (23,7%) всех личных банкротств россиян. РБК