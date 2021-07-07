Неизвестный держит в заложниках двух сотрудников Сбербанка в Тюмени - УМВД

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое сотрудников Сбербанка находятся в отделении, которое захватил неизвестный мужчина в Тюмени, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

"По предварительным данным, в отделении банка также находятся двое сотрудников. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.