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Неизвестный держит в заложниках двух сотрудников Сбербанка в Тюмени - УМВД

10:00 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое сотрудников Сбербанка находятся в отделении, которое захватил неизвестный мужчина в Тюмени, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

"По предварительным данным, в отделении банка также находятся двое сотрудников. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

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