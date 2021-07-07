Захвативший заложников в отделении Сбербанка в Тюмени преступник задержан, банк благодарит правоохранителей

10:22

Сбербанк выразил признательность правоохранительным органам за задержание преступника, ранее захватившего заложников в отделении в Тюмени. «Злоумышленник задержан, пострадавших нет. Сбербанк благодарит правоохранительные органы за слаженную работу по задержанию преступника», – прокомментировали ЧП в Сбербанке.



Ранее неизвестный мужчина захватил захватил отделение банка в Тюмени. По информации ТАСС, он состоит на психиатрическом учете. По предварительным данным, в отделении находились двое сотрудников Сбербанка.