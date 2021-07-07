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НОВОСТИ

Захвативший заложников в отделении Сбербанка в Тюмени преступник задержан, банк благодарит правоохранителей

10:22 07.07.2021

Сбербанк выразил признательность правоохранительным органам за задержание преступника, ранее захватившего заложников в отделении в Тюмени. «Злоумышленник задержан, пострадавших нет. Сбербанк благодарит правоохранительные органы за слаженную работу по задержанию преступника», – прокомментировали ЧП в Сбербанке.

Ранее неизвестный мужчина захватил захватил отделение банка в Тюмени. По информации ТАСС, он состоит на психиатрическом учете. По предварительным данным, в отделении находились двое сотрудников Сбербанка.

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