Захвативший заложников в отделении Сбербанка в Тюмени преступник задержан, банк благодарит правоохранителей
10:22 07.07.2021
Сбербанк выразил признательность правоохранительным органам за задержание преступника, ранее захватившего заложников в отделении в Тюмени. «Злоумышленник задержан, пострадавших нет. Сбербанк благодарит правоохранительные органы за слаженную работу по задержанию преступника», – прокомментировали ЧП в Сбербанке.
Ранее неизвестный мужчина захватил захватил отделение банка в Тюмени. По информации ТАСС, он состоит на психиатрическом учете. По предварительным данным, в отделении находились двое сотрудников Сбербанка.
НОВОСТИ
- 11:20 07.07.2021
- В России выявили 23 962 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:05 07.07.2021
- ГП создаст подразделение в Страсбурге для представления РФ в международных судах
- 11:00 07.07.2021
- Регулярно перерабатывают более 70% россиян - исследование
- 10:32 07.07.2021
- В России за год удвоилось число личных банкротств
- 10:20 07.07.2021
- В Исландии успешно прошел эксперимент по сокращению рабочей недели
- 10:05 07.07.2021
- В Японии женщина попыталась затушить олимпийский огонь
- 10:00 07.07.2021
- Неизвестный держит в заложниках двух сотрудников Сбербанка в Тюмени - УМВД
- 09:32 07.07.2021
- В Смоленской области при пожаре погибли шесть человек, из них пятеро детей
- 09:20 07.07.2021
- Новые правила въезда из-за границы вступили в силу
- 09:05 07.07.2021
- Bloomberg утверждает, что хакеры из РФ атаковали комитет Республиканской партии США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать