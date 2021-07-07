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ГП создаст подразделение в Страсбурге для представления РФ в международных судах

11:05 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура России создаст подразделение с дислокацией в Страсбурге, чтобы представлять интересы страны в международных судах. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая в среду на открывшейся в Санкт-Петербурге конференции руководителей прокуратур европейских государств.

Он напомнил, что принятым на прошлой неделе Федеральным законом на Генеральную прокуратуру России возложены обеспечение представительства страны в межгосударственных органах, иностранных и международных судах и арбитражах, в том числе в Европейском суде по правам человека.

"В целях реализации данной функции нами создаются новые подразделения, одно из которых будет дислоцироваться в Страсбурге. Несомненно, это обеспечит еще более тесные контакты с Советом Европы и с учетом широких полномочий российской прокуратуры повысит эффективность исполнения предписаний Европейского суда", - сказал Краснов.

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