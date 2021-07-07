В России выявили 23 962 заразившихся коронавирусом за сутки

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 962, до 5 682 634. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,42%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 067, это максимум с 12 февраля. Всего уже выздоровели 5 121 919 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 90,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 725 против 737 днем ранее. Всего от инфекции умер 140 041 пациент. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,46%, следует из данных штаба.