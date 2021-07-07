В Москве выявили 5 621 случай заражения коронавирусом за сутки
11:32 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 5 621 против 5 498 днем ранее. Всего в городе с начала пандемии выявили 1 405 451 заразившегося, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост составил 0,4%.
За сутки в городе зарегистрировали 104 летальных исхода, всего, по данным штаба, умерли 23 219 человек.
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