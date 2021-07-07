Усилия столичных властей по обустройству общественных территорий прокомментировал Тимофей Баженов

11:30

Фото Максима Манюрова

Столица может превратиться в город, удобный для пешеходов, - поделился мнением тележурналист

«Пешеходы не загрязняют воздух, не теряют время в пробках и укрепляют собственное здоровье. Для развития Москвы важно максимально комфортно обустроить городское пространство для пешеходов. Жителям всех районов столицы требуется шаговая доступность парков, скверов и других зон отдыха. Уверен, приоритетом тут должна стать жесткая позиция города по отношению к застройщикам и девелоперским компаниям. Необходимо запретить ввод в эксплуатацию «новостроек», не обеспеченных необходимой социальной инфраструктурой в прилегающем микрорайоне. Эта мера должна идти в паре с требованием отводить не менее 40% дворовой площади в новостройках под зеленые насаждения», - считает тележурналист.

Благодаря работе московских властей облик столицы с каждым годом меняется в лучшую сторону. На сегодняшний день в Москве обустроены пешеходными зонами четыреста двадцать улиц, обустраиваются новые скверы, тематические парки, новые водные объекты, эти мероприятия направлены на повышение экологического удобства жизни горожан.

«Чтобы отдохнуть, люди не должны тратить время на переезд в другой район города. Точки притяжения для полезного времяпрепровождения горожан требуется обустраивать рядом с местом, где они живут. Москва должна стать еще комфортнее для пешеходов», – уверен Тимофей Баженов.

Также, он уверен, что при проектировании и проведении работ по благоустройству территорий нужно принимать в расчет интересы горожан, проживающих на этих территориях. Мнение и предложения жителей по обустройству их жизненного пространства нужно обязательно учитывать.