Бюджет РФ на 2022 г. планируется с небольшим профицитом - Силуанов
12:00 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бюджет РФ на 2022 г. планируется с небольшим профицитом, на 2023 г - с небольшим дефицитом. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью агентству Блумберг.
"У нас в следующем году планируется профицитный бюджет. Профицит будет небольшим. Точную цифру определим после утверждения нового макропрогноза. А с 2023 года планируем небольшой дефицит. Ежегодно после 2022 года расходы с учетом бюджетного правила будут прирастать больше, чем на триллион рублей", - отметил Силуанов
По его словам, госдолг России в 2022-2024 гг. составит около 18-20% ВВП. "Госдолг в следующей трехлетке составит около 18-20% ВВП. У нас идет снижение займов. Самый большой объем был в прошлом году, в этом году - идет снижение, выходим на нормальный уровень заимствований", - добавил Силуанов.
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